У вбранні відтінку "рожеве золото": 68-річна Донателла Версаче вийшла на червону доріжку церемонії

Модельєрка та керівниця Модного дому Versace – 68-річна Донателла Версаче – відвідала церемонію вручення нагород Green Carpet Fashion Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона з'явилася на червоній доріжці у вбранні від свого бренду — елегантній, жіночній та сексуальній сукні відтінку "рожеве золото".

У вбрання було дві бретельки, підкреслена талія та драпування на декольте. Спідницю оздоблював високий розріз.

Доповнила образ Донателла золотими сережками-кільцями, прикрасами на руках, яскравим макіяжем та зачіскою з легкими кучерями.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

Незадовго до цього заходу Донателла презентувала в Мілані на Тижні моди колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025 свого Модного дому Versace, в якій показала незвичайні коміри, багато чорного кольору та шкіри.

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