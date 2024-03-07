У вбранні відтінку "рожеве золото": 68-річна Донателла Версаче вийшла на червону доріжку церемонії

Відома модельєрка підкреслила фігуру гламурним образом.
Модельєрка та керівниця Модного дому Versace – 68-річна Донателла Версаче – відвідала церемонію вручення нагород Green Carpet Fashion Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона з'явилася на червоній доріжці у вбранні від свого бренду — елегантній, жіночній та сексуальній сукні відтінку "рожеве золото".
У вбрання було дві бретельки, підкреслена талія та драпування на декольте. Спідницю оздоблював високий розріз.
Доповнила образ Донателла золотими сережками-кільцями, прикрасами на руках, яскравим макіяжем та зачіскою з легкими кучерями.
Незадовго до цього заходу Донателла презентувала в Мілані на Тижні моди колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025 свого Модного дому Versace, в якій показала незвичайні коміри, багато чорного кольору та шкіри.
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