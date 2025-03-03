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У вбранні відтінку рожевого золота: Селена Гомес підкреслила струнку фігуру вбранням Ralph Lauren на "Оскарі"

У вбранні відтінку рожевого золота: Селена Гомес підкреслила струнку фігуру вбранням Ralph Lauren на "Оскарі"

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес мала особливо гламурний вигляд у цій кастомній сукні.

У Лос-Анджелесі в ніч проти 3 березня відбулася церемонія вручення головної кінематографічної премії "Оскар", яка цього року була особливо обговорюваною через безліч скандалів із нею пов'язаних. Однією з номінанток цього року стала акторка та співачка Селена Гомес.

32-річна знаменитість вперше за свою кар'єру здобула номінацію, але поступилася перемогою своїй колежанці Зої Салдані, яка зіграла з нею разом у картині "Емілія Перес".

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Для заходу Селена одягла гламурну сукню від бренду Ralph Lauren. Це було кастомне вбрання, спеціально створене для церемонії. Сукня відтінку рожевого золота повністю розшита камінням та бісером, плечі у неї були відкриті, а глибоке декольте підкреслено гарним фігурним вирізом.

Сукня ідеально підкреслювала струнку фігуру Селени, а також мала довгий шлейф.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Вбрання красуня-суперзірка носила в поєднанні з туфлями від Stuart Weitzman, діамантовими прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari, а також своєю заручальною каблучкою від Abril Barret.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

До речі, наречений Селени Бенні Бланко склав компанію їй на церемонії. Його помітили у залі разом із коханою.

Селена Гомес та Бенні Бланко / © Associated Press
Селена Гомес та Бенні Бланко / Фото: Associated Press

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