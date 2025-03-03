У вбранні відтінку рожевого золота: Селена Гомес підкреслила струнку фігуру вбранням Ralph Lauren на "Оскарі"

Гомес мала особливо гламурний вигляд у цій кастомній сукні.
У Лос-Анджелесі в ніч проти 3 березня відбулася церемонія вручення головної кінематографічної премії "Оскар", яка цього року була особливо обговорюваною через безліч скандалів із нею пов'язаних. Однією з номінанток цього року стала акторка та співачка Селена Гомес.
32-річна знаменитість вперше за свою кар'єру здобула номінацію, але поступилася перемогою своїй колежанці Зої Салдані, яка зіграла з нею разом у картині "Емілія Перес".
Для заходу Селена одягла гламурну сукню від бренду Ralph Lauren. Це було кастомне вбрання, спеціально створене для церемонії. Сукня відтінку рожевого золота повністю розшита камінням та бісером, плечі у неї були відкриті, а глибоке декольте підкреслено гарним фігурним вирізом.
Сукня ідеально підкреслювала струнку фігуру Селени, а також мала довгий шлейф.
Вбрання красуня-суперзірка носила в поєднанні з туфлями від Stuart Weitzman, діамантовими прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari, а також своєю заручальною каблучкою від Abril Barret.
До речі, наречений Селени Бенні Бланко склав компанію їй на церемонії. Його помітили у залі разом із коханою.
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