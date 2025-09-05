ТСН у соціальних мережах

У вбранні винного відтінку: стильна Кетрін Зета-Джонс під прицілом папараці

Вона усміхалася і була в прекрасному настрої, коли йшла на інтерв'ю.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Акторку Кетрін Зету-Джонс — зірку гучного серіалу Netflix «Венздей» — заскочили фотографи в Нью-Йорку. Вона того дня продемонструвала монохромний образ криваво-червоного кольору — улюблений відтінок багатьох в осінній період.

Її ефектний ансамбль включав кюлоти, вільну сорочку з прихованими ґудзиками і гламурний кардиган, повністю розшитий камінням і лелітками. Свій елегантний образ вона доповнила шкіряними ботильйонами на високих підборах, а волосся вклала хвилями, також вона доповнила лук сонцезахисними окулярами і срібними сережками.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Раніше Кетрін також помітили дорогою на інтерв’ю, але в образі, що нагадував її екранний персонаж Мортішу Аддамс — акторка носила лук від американського бренду Thom Browne.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

