- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
У вбранні винного відтінку: стильна Кетрін Зета-Джонс під прицілом папараці
Вона усміхалася і була в прекрасному настрої, коли йшла на інтерв'ю.
Акторку Кетрін Зету-Джонс — зірку гучного серіалу Netflix «Венздей» — заскочили фотографи в Нью-Йорку. Вона того дня продемонструвала монохромний образ криваво-червоного кольору — улюблений відтінок багатьох в осінній період.
Її ефектний ансамбль включав кюлоти, вільну сорочку з прихованими ґудзиками і гламурний кардиган, повністю розшитий камінням і лелітками. Свій елегантний образ вона доповнила шкіряними ботильйонами на високих підборах, а волосся вклала хвилями, також вона доповнила лук сонцезахисними окулярами і срібними сережками.
Раніше Кетрін також помітили дорогою на інтерв’ю, але в образі, що нагадував її екранний персонаж Мортішу Аддамс — акторка носила лук від американського бренду Thom Browne.