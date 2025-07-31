У вбранні, вишитому квітами з каміння: 79-річна акторка приголомшила молодим виглядом на премʼєрі серіалу «Венздей»

Джоанна Ламлі / © Associated Press

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У Лондоні відбулася прем’єру другого сезону популярного телесеріалу «Венздей», який відвідала британська акторка Джоанна Ламлі. 79-річна зірка приголомшила своїм гарним і молодим виглядом.

Ламлі зʼявилася перед фотокамерами в елегантному образі total black. На ній було чорне пальто зі шлейфом і без ґудзиків, вишите по обидва боки красивими квітами з каміння.

Джоанна Ламлі / © Associated Press

На Джоанні також був топ і штани-палацо, які зірка доповнила замшевими чорними туфлями.

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Ламлі зробила червоний манікюр, елегантну зачіску з прикореневим обʼємом і випущеними пасмами та чубчиком, а також макіяж смокі-айс і з червоною помадою. Вуха вона прикрасила елегантними довгими сережками з діамантами, а на руках були каблучки.

Джоанна Ламлі / © Associated Press

Джоанна сфотографувалася також зі своїми колегами зі стрічки — Дженною Ортегою і Кетрін Зетою-Джонс.

Джоанна Ламлі, Дженан Ортега і Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Нагадаємо, серіал «Венздей 2» вийде на Netflix у двох частинах: перша — 6 серпня, друга — 3 вересня 2025 року.

Події серіалу розгортаються навколо Венздей Аддамс, яка повертається до Академії Nevermore. На неї чекає новий директор (Стів Бушемі) і нова група шанувальників, одержимих нею. У новому сезоні також обіцяють розкрити сімейні таємниці Аддамсів.

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