У вбранні, яке носила Елізабет Герлі: 29-річна співачка одягла втрачену в 90-х сукню акторки

Останні кілька років вінтажні вбрання стали особливо часто з'являтися на червоних доріжках і цінуватися. Подібні вбрання обирають акторки, співачки, королівські особи та інші громадські особистості. Такий погляд на моду демонструє стійке ставлення зірок до одягу, а також цінність, яку він має.

На церемонії MTV Video Music Awards, яка відбулася зі США, багато зірок теж обирали для своїх появ на публіці вінтаж. Однією з тих, хто привернув загальну увагу сукнею, була 29-річна Голзі, адже обрала винне вбрання у великий леопардовий принт та з аплікацією червоними стразами. Образ Голзі доповнила червоним волоссям, макіяжем та прикрасами у вухах на руках.

Сукня дівчини є вінтажною. Її авторство належить Atelier Versace.

Голзі / Фото: Associated Press

Історія у вбрання досить цікава, адже 1996 року це вбрання було пошите за індивідуальним замовленням Джанні Версаче для Елізабет Герлі. Це вбрання без рукавів засноване на сукнях, представлених в колекції Atelier Versace осінь-зима 1996. Елізабет одягала його на урочисте відкриття нового бутика Versace на 5-й авеню 26 жовтня 1996 року у Нью-Йорку. Після заходу Елізабет віднесла сукню до хімчистки, але так і не забрала її. Пізніше її знайшли і виставили на аукціон.

Елізабет Герлі, 1996 рік / Фото: Getty Images

Чому Герлі не забрала сукню – не відомо, але це не перша схожа історія. Минулого року до акторки Кейт Гадсон повернулося її втрачене весільне пальто, яке вона не бачила 17 років. Вбрання вона віддала на початку двохтисячних у хімчистку і його там загубили. Багато років Кейт намагалася знайти виріб, але в неї нічого не вийшло.

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