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У вбранні з абсолютно прозорою деталлю: ефектна Кейт Бекінсейл на модному показі в Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вбранні з абсолютно прозорою деталлю: ефектна Кейт Бекінсейл на модному показі в Нью-Йорку

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Цікаве вбрання підкреслювало фігуру знаменитості та її бронзову засмагу.

Акторка Кейт Бекінсейл знову зачарувала своїм вбранням на світському заході. Зірка з'явилася серед гостей Тижня моди в Нью-Йорку і відвідала показ Bach Mai весна-літо 2024 Ready To Wear.

На заході вона продемонструвала незвичайне вбрання, яке складалося з мінішортів та корсетного топу без бретелів. Особливістю топа стала верхня накидка, яка була широкою і прозорою. Низ цієї накидки прикрашала важка червона рюша.

Образ Кейт доповнила червоним бантом у волоссі, яскравим макіяжем, прикрасами із діамантами та манікюром винного відтінку.

Кейт Бекінсейл / © Getty Images
Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
284
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