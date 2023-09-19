У вбранні з абсолютно прозорою деталлю: ефектна Кейт Бекінсейл на модному показі в Нью-Йорку

Цікаве вбрання підкреслювало фігуру знаменитості та її бронзову засмагу.
Акторка Кейт Бекінсейл знову зачарувала своїм вбранням на світському заході. Зірка з'явилася серед гостей Тижня моди в Нью-Йорку і відвідала показ Bach Mai весна-літо 2024 Ready To Wear.
На заході вона продемонструвала незвичайне вбрання, яке складалося з мінішортів та корсетного топу без бретелів. Особливістю топа стала верхня накидка, яка була широкою і прозорою. Низ цієї накидки прикрашала важка червона рюша.
Образ Кейт доповнила червоним бантом у волоссі, яскравим макіяжем, прикрасами із діамантами та манікюром винного відтінку.
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