У вбранні з акцентом на гарному декольте: Дженніфер Лопес у яскравому образі сяяла на вулицях Нью-Йорка
56-річна артистка й акторка відвідала черговий захід, присвячений її новій кінороботі.
Дженніфер Лопес продовжує підкорювати Нью-Йорк своїми стильними образами у межах промотуру драматичного мюзиклу «Поцілунок жінки-павука», у якому вона виконала головну роль.
Цього разу зірка вийшла в світ у жовтому костюмі. Він складався з елегантного жакета з гарним декольте, яке підкреслило її пишні груди, та спідниці до колін із фігурним розрізом та облямівкою з візерунком і золотистою лінією.
Лук Джей Ло доповнила мереживними туфлями з відкритими носками і на шпильках та коричневим клатчем із крокодилячим тисненням.
Лопес зібрала волосся у високий пучок, зробила насичений макіяж, одягла на обличчя великі сонцезахисні окуляри з бурштиновими лінзами, вуха прикрасила золотими сережками, а на руці була каблучка.
Своїм новим виходом Дженніфер вкотре довела, що вміє поєднувати елегантність, сміливість та гламур і бути головною зіркою будь-якого заходу.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес вперше після розлучення з’явилася на публіці з ексчоловіком Беном Аффлеком.