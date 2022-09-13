У вбранні з американською проймою та яскравими акцентами: Селена Гомес вручила нагороду на церемонії "Еммі"

30-річна Селена Гомес зараз уся в роботі, адже мало того, що вона активно розвиває свій бренд косметики Rare Beauty, так ще й розпочала роботу над третім сезоном серіалу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu. Цей детективно-комедійний серіал став настільки популярним, що, ймовірно, третій сезон ми побачимо вже навесні, хоча поки що жодних подробиць компанія не розкриває, як і те, про що він розповість цього разу.

Також Селена активно відвідує різні світські заходи і вчора, 12 вересня, вона сяяла перед камерами на "Еммі"-2022, яка відбувалася в Лос-Анджелесі.

Але Селена була не номінанткою на статуетку, а разом зі своїми колегами Стівом Мартіном та Мартіном Шортом вийшла на сцену, щоб вручити нагороду в номінації "Найкраще розмовне вар'єте". До речі, перемогу здобула програма "Події минулого тижня з Джоном Олівером".

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена одягла для заходу білу сукню з американською проймою від Celine. Ця гарна сукня була повністю розшита бісером, а доповнила вона її сріблястими босоніжками, клатчем та високою зачіскою.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Яскравими акцентами в образі були сережки з китицями із бісеру та зелений манікюр.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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