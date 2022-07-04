У вбранні з аплікаціями і колоритному головному уборі: Джамала в ефектному образі виступила на фестивалі в Англії

Артистка обрала для виступу цікаве вбрання.
Джамала взяла участь у британському фестивалі Glastonbury. Артистка виступила разом із українським гуртом ДахаБраха.
На сцені Джа з'явилася в екстравагантному луку. На співачці був чорний прозорий топ, розшитий різнокольоровими аплікаціями з торочкою з бісеру. Верх вона поєднала із джинсами кльош, які також були прикрашені яскравими аплікаціями.
Свій аутфіт Джамала доповнила колоритним національним головним убором з квітами, пір'ям і бісером. В цілому образ мав дуже цікавий і ефектний вигляд.
Артистка також виступила в Анталії для українських дітей-біженців. Там зірка продемонструвала лук у чорній сукні з рюшами на плечах. Волосся вона накрутила в локони і одягла головний убір з двома червоними квітками.
Нагадаємо, на ранкову зустріч з дітьми з України Джа прийшла у білому світшоті із вишитим синьо-жовтим серцем та прикріпленою стрічкою у колір українського прапора. Верх вона скомбінувала з джинсами. У вухах у співачки були сережки у вигляді тризуба.
Читайте також: