У вбранні з асиметричною спідницею: дочка Майкла Джексона продемонструвала ноги на червоній доріжці

26-річна дочка покійного співака Майкла Джексона – Періс Джексон – відвідала традиційний благодійний галавечір фонду amfAR "Кіно проти СНІДу".

Одягла Періс незвичайну сукню чорного кольору від Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2024. Вона була виконана з жатої тканини і в зоні ліфу прикрашена безліччю драпірувань і складок.

Спідниця ж у сукні була широкою і зі шлейфом, але асиметричною. У передній частині вона була дуже короткою та демонструвала ноги дівчини.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Також до цієї сукні Періс одягла високі "оперні" рукавички чорного кольору та босоніжки на високих платформах та підборах. Особливого гламуру в образі додавали прикраси від Pasquale Bruni у вигляді квітів та пелюсток.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Також цей світський захід відвідали угорська модель Барбара Палвін у сукні персикового кольору від Vivienne Westwood та німецька модель Тоні Гаррн у сукні-"павутині" від Zuhair Murad.

Читайте також: