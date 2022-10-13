У вбранні з асиметричною спідницею та вставкою з паєтками: зірка "Корони" Клер Фой на червоній доріжці

Лук акторки вийшов лаконічним, однак дуже елегантним.

38-річна британська акторка Клер Фой, яку багато шанувальників серіалу "Корона" полюбили через її роль молодої королеви Єлизавети II, відвідала кінофестиваль у Лондоні.

На червоній доріжці знаменитість продемонструвала елегантну чорну вечірню сукню від бренду Alexandre Vauthier з колекції осінь-зима 2023. Сукня була виготовлена з важкого оксамиту і мала глибоке V-подібне декольте.

Прикрашала сукню асиметрична рюша на спідниці, а також вставка розшита довгастими паєтками.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Доповнили образ знаменитості босоніжки від Aquazzura, теж декоровані стразами, укладання та довгі сережки.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Кінофестиваль акторка відвідала, оскільки там презентували фільм "Говорять жінки", де вона зіграла разом із Френсіс Макдорманд та Руні Марою. Кілька днів тому з цієї ж причини вона з'явилася і на Нью-Йоркському кінофестивалі.

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