У вбранні з асиметричною спідницею та вставкою з паєтками: зірка "Корони" Клер Фой на червоній доріжці

Лук акторки вийшов лаконічним, однак дуже елегантним.
38-річна британська акторка Клер Фой, яку багато шанувальників серіалу "Корона" полюбили через її роль молодої королеви Єлизавети II, відвідала кінофестиваль у Лондоні.
На червоній доріжці знаменитість продемонструвала елегантну чорну вечірню сукню від бренду Alexandre Vauthier з колекції осінь-зима 2023. Сукня була виготовлена з важкого оксамиту і мала глибоке V-подібне декольте.
Прикрашала сукню асиметрична рюша на спідниці, а також вставка розшита довгастими паєтками.
Доповнили образ знаменитості босоніжки від Aquazzura, теж декоровані стразами, укладання та довгі сережки.
Кінофестиваль акторка відвідала, оскільки там презентували фільм "Говорять жінки", де вона зіграла разом із Френсіс Макдорманд та Руні Марою. Кілька днів тому з цієї ж причини вона з'явилася і на Нью-Йоркському кінофестивалі.
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