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У вбранні з багатошаровою спідницею: Пенелопа Крус відвідала вручення престижної нагороди

У вбранні з багатошаровою спідницею: Пенелопа Крус відвідала вручення престижної нагороди

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Акторка відвідала церемонію Governors Awards, яку проводила Американська академія кінематографічних мистецтв та наук.

Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус знову продемонструвала на публіці вбрання від свого улюбленого бренду Chanel, з яким вона багато років співпрацює та є їхньою амбасадоркою.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Її сукня була А-силуету і виконана у кольорі слонової кістки. Спідниця мала три шари, що нагадували рюші, а також кринолінову основу. Верх же сукні був із широкими бретельками та вишивкою лелітками і бісером у флористичному стилі. Також сукню прикрашав золотий декор у вигляді ґудзиків, пришитих на бюстьє.

Доповнила образ Пенелопа золотистою маленькою сумкою квадратної форми з ремінцем-ланцюжком та фірмовим простроченням. Завершила образ Крус нова зачіска — її волосся стало значно коротшим, червоний манікюр, а також діамантовий набір прикрас.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Серед гостей заходу були Наталі Портман у чорній сукні Schiaparelli, Емілі Блант сяяла у розкішному вбранні Miu Miu, а також на церемонії з'явилася і Флоренс П'ю у романтичній сукні з баскою.

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