У вбранні з багатошаровою спідницею: Пенелопа Крус відвідала вручення престижної нагороди

Іспанська акторка та модель Пенелопа Крус знову продемонструвала на публіці вбрання від свого улюбленого бренду Chanel, з яким вона багато років співпрацює та є їхньою амбасадоркою.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Її сукня була А-силуету і виконана у кольорі слонової кістки. Спідниця мала три шари, що нагадували рюші, а також кринолінову основу. Верх же сукні був із широкими бретельками та вишивкою лелітками і бісером у флористичному стилі. Також сукню прикрашав золотий декор у вигляді ґудзиків, пришитих на бюстьє.

Доповнила образ Пенелопа золотистою маленькою сумкою квадратної форми з ремінцем-ланцюжком та фірмовим простроченням. Завершила образ Крус нова зачіска — її волосся стало значно коротшим, червоний манікюр, а також діамантовий набір прикрас.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Серед гостей заходу були Наталі Портман у чорній сукні Schiaparelli, Емілі Блант сяяла у розкішному вбранні Miu Miu, а також на церемонії з'явилася і Флоренс П'ю у романтичній сукні з баскою.

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