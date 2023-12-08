У вбраннях з бантами та на підборах: Марго Роббі відвідала два заходи у барбі-образах

Марго Роббі та її колеги з фільму "Барбі" — Раян Гослінг та Америка Феррера — з'явилися на заході в Каліфорнії, присвяченому їхній роботі.

Головна акторка продемонструвала два яскравих та досить милих луки, знову у стилі знаменитої ляльки.

Перший образ Марго включав жовту міні-сукню від бренду Moschino. Вбрання мало короткі рукави, баску-рюшу на талії, ґудзики та два банты спереду. Доповнила вона його жовтими туфлями на ремінцях.

Марго Роббі, Райан Гослінг, Америка Феррера / Фото: Getty Images

Другий лук актриси був яскраво-рожевоим. Мінівбрання було вільного фасону і спереду його прикрашало два банти. Доповнила Марго сукню мюлями від Manolo Blahnik у колір.

Марго Роббі, Райан Гослінг, Америка Феррера / Фото: Getty Images

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