У вбранні з бантом і розрізом: Різ Візерспун підкреслила ноги сукнею на прем'єрі "Ранкового шоу"

Різ Візерспун / © Associated Press

Реклама

У Нью-Йорку відбулася прем’єра четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу», в якому зіграли головні ролі акторки Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Вони відвідали захід у чорних сукнях, але якщо Еністон вдягнула лаконічну сукню з драпіруванням, то Візерспун обрала сукню з величезним бантом.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Вбрання Різ було асиметричного крою і поєднувало в собі скульптурне драпування і бездоганний мінімалізм, яке вона доповнила класичними чорними туфлями-човниками. Вона також обтискала фігуру і була без зайвого декору, з одним відкритим плечем і продумано розміщеним розрізом, який подовжував фігуру. Величезний бант збоку на спідниці послугував центральним акцентом вбрання, врівноваживши лінію розрізу.

Різ Візерспун / © Associated Press