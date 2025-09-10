ТСН у соціальних мережах

У вбранні з бантом і розрізом: Різ Візерспун підкреслила ноги сукнею на прем'єрі "Ранкового шоу"

Це була сукня з акцентною деталлю, яка привернула увагу багатьох.

Юлія Каранковська
Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу», в якому зіграли головні ролі акторки Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Вони відвідали захід у чорних сукнях, але якщо Еністон вдягнула лаконічну сукню з драпіруванням, то Візерспун обрала сукню з величезним бантом.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Вбрання Різ було асиметричного крою і поєднувало в собі скульптурне драпування і бездоганний мінімалізм, яке вона доповнила класичними чорними туфлями-човниками. Вона також обтискала фігуру і була без зайвого декору, з одним відкритим плечем і продумано розміщеним розрізом, який подовжував фігуру. Величезний бант збоку на спідниці послугував центральним акцентом вбрання, врівноваживши лінію розрізу.

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

