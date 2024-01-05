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У вбранні з болеро та з баскою: Кері Малліган відвідала кінофестиваль у цікавому аутфіті

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У вбранні з болеро та з баскою: Кері Малліган відвідала кінофестиваль у цікавому аутфіті

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Відома акторка одягла образ із вкраденої колекції французького бренду.

У четвер, 4 січня, у Каліфорнії відбувся 35-й щорічний галаконцерт із вручення нагород Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс. Захід відвідала акторка Кері Малліган. На цій церемонії вона здобула перемогу у номінації "Міжнародна зірка" за роботу в біографічній романтичній драмі "Маестро", що вийшла минулого року.

На червону доріжку Кері вийшла у вбранні від бренду Balmain з колекції весна-літо 2024, яке бренд презентував на Тижні моди в Парижі.

Її образ складався з довгої чорної обтислої спідниці, а також топа без бретельок у відтінку синій металік. Доповнювали образ чорне болеро та баска.

Кері Малліган / © Associated Press
Кері Малліган / Фото: Associated Press

Вбрання акторка поєднала з перлинним кольє та сережками, а також зробила лаконічну зачіску та макіяж. На заході перед камерами вона позувала з колегою – акторкою Меріл Стріп.

Кері Малліган та Меріл Стріп / © Associated Press
Кері Малліган та Меріл Стріп / Фото: Associated Press

Вбрання Маліган є частиною так званої вкраденої колекції весна-літо 2024, а все через те, що практично перед самим показом бренд пограбували і, за словами модельєра Олів'є Рустена, вкрали понад 50 одиниць вбрань. У результаті дизайнер та його команда працювали день і ніч, щоб встигнути створити нові вбрання для показу.

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Дата публікації
Перегляди
181
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