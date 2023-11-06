У вбранні з червоним подолом: Рейчел Зеглер на прем'єрі приквела "Голодних ігор" у Німеччині

Через 11 років після виходу першого фільму з медіафраншизи науково-фантастичних пригодницьких антиутопій "Голодні ігри", в прокат виходить приквел цієї історії під назвою "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Одну з головних ролей у цій картині зіграє акторка Рейчел Зеглер.

Під час європейської прем'єри фільму, що відбулася у Берліні, дівчина вийшла до фотографів у сукні фасону "русалка" від бренду Alexander McQueen. У вбрання був фігурний однотонний верх, а спідниця – розкльошена від колін.

Прикрашав спідницю малюнок у вигляді величезної червоної орхідеї. Образ Рейчел доповнила коштовностями від ювелірного бренду Chopard, яскравим макіяжем із помадою винного відтінку та укладанням.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Сукня акторки належить до нової колекції осінь-зима 2023, головною особливістю якої якраз стало використання зображень орхідей. Як створювалася ця сукня Alexander McQueen показали в Instagram.

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