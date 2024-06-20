У вбранні з декольте: 59-річна Елізабет Герлі відвідала захід Наомі Кемпбелл

59-річна Елізабет Герлі веде дуже насичене світське життя, адже ще вранці 19 червня вона сяяла перед камерами на королівських кінних перегонах Royal Ascot 2024 у білій мереживній сукні та капелюсі, а ввечері вирушила на відкриття виставки "Наомі: в моді", присвяченій супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл та її 40-річній кар'єрі.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Для вечірки вона одягла довгу сукню з глибоким декольте та в принт-смужку, яку також прикрашав вузол на талії.

У сукні були довгі рукави, а носила Елізабет її у поєднанні з кулоном на шиї та розкішною об'ємною зачіскою.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Цей захід Герлі відвідала зі своїм єдиним сином – Деміаном. Молодий чоловік одягнув білий костюм в смужку.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Сама ж винуватиця урочистості Наомі Кемпбелл сяяла перед фотографами у білосніжній сукні та діамантовими зміями на шиї від Bvlgari.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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