У вбранні з декольте і галтером: Леоні Ганне відвідала показ Модного дому Schiaparelli

Леоні Ганне / © Getty Images

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У Парижі стартував Тиждень високої моди та традиційно захід відкрив культовий Модний дім Schiaparelli своїм показом от кутюр сезону осінь-зима 2025-2026. Шоу відбулося у художньому музеї Малий палац.

Традиційною гостею заходу стала німецька блогерка й інфлюенсерка Леоні Ганне. Вона з'явилася на модному шоу в сукні з галтером і ефектним декольте. Вбрання було виконанк з ніжної тканини відтінку айворі, а також мало корсет з деніму, який підкреслював тонку талію Леоні. На ліфі і спідниці сукню прикрашали елегантні драпування тканини.

Леоні Ганні на показі от кутюр сезону осінь-зима 2025-2026 / © Getty Images

Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах, клатчем, масивними золотими сережками у вигляді замкових щілин, макіяжем та високою зачіскою-пучком.

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Нагадаємо, що на показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Модного дому Schiaparelli, головна it-girl Німеччини, прийшла в вбранні-водолазці з довгими рукавами і повністю розшитому лелітками та бісером.

Леоні Ганне на показі ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Associated Press Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Associated Press Леоні Ганне / © Associated Press Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images