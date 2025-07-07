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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з декольте і галтером: Леоні Ганне відвідала показ Модного дому Schiaparelli

Модельєр Деніел Розбері представив нову колекцію от-кутюр.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леоні Ганне

Леоні Ганне / © Getty Images

У Парижі стартував Тиждень високої моди та традиційно захід відкрив культовий Модний дім Schiaparelli своїм показом от кутюр сезону осінь-зима 2025-2026. Шоу відбулося у художньому музеї Малий палац.

Традиційною гостею заходу стала німецька блогерка й інфлюенсерка Леоні Ганне. Вона з'явилася на модному шоу в сукні з галтером і ефектним декольте. Вбрання було виконанк з ніжної тканини відтінку айворі, а також мало корсет з деніму, який підкреслював тонку талію Леоні. На ліфі і спідниці сукню прикрашали елегантні драпування тканини.

Леоні Ганні на показі от кутюр сезону осінь-зима 2025-2026 / © Getty Images

Леоні Ганні на показі от кутюр сезону осінь-зима 2025-2026 / © Getty Images

Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах, клатчем, масивними золотими сережками у вигляді замкових щілин, макіяжем та високою зачіскою-пучком.

Нагадаємо, що на показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Модного дому Schiaparelli, головна it-girl Німеччини, прийшла в вбранні-водолазці з довгими рукавами і повністю розшитому лелітками та бісером.

Леоні Ганне на показі ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 / © Getty Images

Леоні Ганне на показі ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леони Ханне_4 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_3 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_2 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_1 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_3 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_2 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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