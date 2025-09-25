У вбранні з декольте і мереживом: К'яра Ферраньї в білизняній сукні сяяла на церемонії в Мілані

К'яра Ферраньї / © Associated Press

Реклама

В Італії, в межах Тижня моди в Мілані, відбулося вручення премії Black Carpet Awards, на якому з’явилася одна з головних італійських зірок К’яра Ферраньї.

Модна блогерка сяяла перед фотографами та гостями заходу в ефектній сукні кольору шампанського, яка була виконана в білизняному стилі. Гарне вбрання було лаконічним та підкреслювало фігуру К’яри, а також було прикрашене ніжним мереживом білого кольору в зоні декольте і бретельок.

К’яра Ферраньї / © Getty Images

Сукню Ферраньї доповнила гламурними масивними золотими сережками і каблучкою, а її зачіска була романтичною і трохи недбалою — К’яра зібрала волосся, накрутила, а кілька пасом спадали на її обличчя.

Реклама

Сукня знаменитості була від нігерійського бренду Torlowei, а мереживо, окрім декольте і бретельки-галтера, також повторювалося на задній частині вбрання. Деталі сукні вона показала в Instagram.

К’яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

К’яра Ферраньї / © Instagram К'яри Ферраньї

Нагадаємо, що також сукню кольору шампанського нещодавно вигуляла на публіці акторка Кейт Гадсон. Вона відвідала захід, організований на честь 77-ї церемонії вручення премії «Еммі», у вбранні від українського бренду Anna October, вартістю 33 942 гривні.