У вбранні з декольте і мереживом: К'яра Ферраньї в білизняній сукні сяяла на церемонії в Мілані
Її вбрання доповнювала романтична зачіска та оригінальні прикраси.
В Італії, в межах Тижня моди в Мілані, відбулося вручення премії Black Carpet Awards, на якому з’явилася одна з головних італійських зірок К’яра Ферраньї.
Модна блогерка сяяла перед фотографами та гостями заходу в ефектній сукні кольору шампанського, яка була виконана в білизняному стилі. Гарне вбрання було лаконічним та підкреслювало фігуру К’яри, а також було прикрашене ніжним мереживом білого кольору в зоні декольте і бретельок.
Сукню Ферраньї доповнила гламурними масивними золотими сережками і каблучкою, а її зачіска була романтичною і трохи недбалою — К’яра зібрала волосся, накрутила, а кілька пасом спадали на її обличчя.
Сукня знаменитості була від нігерійського бренду Torlowei, а мереживо, окрім декольте і бретельки-галтера, також повторювалося на задній частині вбрання. Деталі сукні вона показала в Instagram.
Нагадаємо, що також сукню кольору шампанського нещодавно вигуляла на публіці акторка Кейт Гадсон. Вона відвідала захід, організований на честь 77-ї церемонії вручення премії «Еммі», у вбранні від українського бренду Anna October, вартістю 33 942 гривні.