У вбранні з декольте і торочкою: 63-річна Джуліанна Мур відвідала кінофестиваль у Нью-Йорку

Оскароносна акторка Джуліанна Мур відвідала 62-й Нью-Йоркський кінофестиваль, у межах якого відбулася прем'єра драматичного фільму "Сусідня кімната". У цій картині вона зіграла головну роль разом із Тільдою Свінтон.

На захід Джуліанна одягла довгу чорну сукню вільного фасону. Працювала над цим образом відома зіркова стиліста Кейт Янг. Сукня мала довгі рукави, V-подібне декольте та торочку на спідниці.

Носіла вбрання Мур у поєднанні із взуттям від Bottega Veneta, сережками від Ana Khouri та прикрасою на шиї від бренду Sidney Garber. Також зірка зробила макіяж з яскраво-червоною помадою на губах і розпустила своє красиве руде волосся.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Раніше Мур була помічена в Італії. Акторка відвідала показ Модного дому Bottega Veneta у Мілані, де той презентував колекцію весна-літо 2025. На показ вона прийшла у луку зі шкіри та з трохи зухвалою сумкою у леопардовий принт.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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