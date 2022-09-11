У вбранні з декольте і в компанії Бреда Пітта: Ана де Армас сяяла на Венеційському кінофестивалі

Голлівудська акторка Ана де Армас прибула до Венеції, щоб презентувати публіці фільм "Білявка", який розповість про найзнаменитішу акторку всіх часів - Мерілін Монро. Картина не є байопіком, а знята за однойменним романом Джойс Керол Оутс, написаного на основі біографії Монро.

Одним із продюсерів картини є актор Бред Пітт, тому він також відвідав кінофестиваль і вийшов на червону доріжку разом із Аною.

На акторові знову був досить дивний костюм, але на відміну від недавньої прем'єри, на якій він вийшов до фотографів у спідниці, це вбрання актора було досить класичним, хоч і поєднав він його з кросівками.

Ана де Армас та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Ана де Армас та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Ана ж, з'явившись на червоній доріжці, стала зіркою вечора, оскільки обрала для заходу ніжну сукню від бренду Louis Vuitton з яким співпрацює.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Ніжно-рожева сукня з американською проймою та глибоким декольте до пупа була однотонною і виконана з найтоншого шовку. Також сукня була плісована і мала довгий шлейф, який красиво "грав", коли акторка рухалася.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Образ Ани доповнили діамантові прикраси від Messika jewelry: браслет, кольє у вигляді крил птаха, сережки та каблучка.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Волосся дівчині уклали в класичну голлівудську хвилю і зробили лаконічний макіяж.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

У самому фільмі нам покажуть, як після травматичного дитинства Норма Джин Мортенсон стає голлівудською акторкою. Вона тепер всесвітньо відома під сценічним псевдонімом "Мерілін Монро", але її поява на екрані різко контрастує з любовними проблемами, експлуатацією, зловживанням владою та наркоманією, з якими вона стикається у своєму особистому житті.

Після виходу першого трейлера фільм досить сильно критикували через те, що головна акторка, кубинка за походженням, не змогла позбутися свого акценту. Але коли прем'єра таки відбулася, зал вибухнув бурхливими оваціями, нібито Ані та команді аплодували цілих 14 хвилин.

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