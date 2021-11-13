У вбранні з декольте: Ніколь Шерзінгер позувала на даху Емпайр-стейт-білдінг

Знаменитість продемонструвала ефектний лук.
Учасниця гурту The Pussycat Dolls та телеведуча Ніколь Шерзінгер позувала у фотосесії на даху Емпайр-стейт-білдинг під час перерви між репетиціями шоу Annie Live! на каналі NBC.
Зірка була одягнена у чорну сукню з декольте та високим розрізом збоку, який прикрашали невеликі оборки та бант на стегні. Сукня була з довгими рукавами і у квітковий принт.
Образ Ніколь доповнила чорними туфлями-човниками та зачіскою з легкими кучерями.
Нагадаємо, що нещодавно зірку помітили в незвичайному лавандовому костюмі, коли вона йшла на вечерю до ресторану Craig's зі своїм бойфрендом.
Читайте також: