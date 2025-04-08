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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з декольте: Пріянка Чопра сходила до театру з чоловіком-співаком

Пара з'явилася на заході у Нью-Йорку.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пріянка Чопра та Нік Джонас

Пріянка Чопра та Нік Джонас / © Associated Press

Акторка і модель Пріянка Чопра позувала перед фотографами з чоловіком Ніком Джонасом. Пара завітала на прем’єру мюзиклу «Останні п’ять років» на Бродвеї, який показали в театрі Hudson.

До театру Пріянка одягла костюм чорного кольору, який включав жилетку з декольте та ґудзиками, а також обтислу спідницю. Обидва вироби були прикрашені фігурними шовковими вставками.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / © Associated Press

Пріянка Чопра та Нік Джонас / © Associated Press

Образ зірки доповнювали босоніжки від Giuseppe Zanotti на підборах, а також зачіска, макіяж і прикраси від ювелірного бренду Bvlgari, з яким вона співпрацює — її руку прикрашала діамантова змія.

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Зірка також неодноразово в межах своєї співпраці з ювелірним брендом відвідувала їхні заходи в різних країнах. Під час одного з таких виходів на публіку вона продемонструвала золоту сукню з глибоким декольте від бренду Rasario у Парижі.

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
342
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