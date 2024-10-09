У вбранні з декольте та воланами: Алісія Вікандер на кінофестивалі у Швейцарії

Вона мала елегантний і жіночний вигляд в цьому двоколірному вбранні.

Оскароносна акторка Алісія Вікандер відвідала 20-й Цюрихський кінофестиваль. У межах цього заходу відбувся показ фільму "Оцінка" (The Assessment), у якому вона зіграла одну із головних ролей.

Алісія Вікандер / Фото: Getty Images

Перед фотографами Алісія позувала у чорно-білій сукні від бренду Louis Vuitton. Воно мало глибоке V-подібне декольте, а плече прикрашав великий асиметричний бант-волан із тканини. Також волан був на спідниці.

Образ акторки доповнив ніжний макіяж, зачіска, а також прикраси – довгі сережки та кілька каблучок на руках.

Алісія Вікандер / Фото: Getty Images

Також у цій картині з'явиться акторка Елізабет Олсен – молодша сестра Мері-Кейт та Ешлі Олсен. Раніше вона також прийшла на презентацію фільму "Оцінка" на Міжнародний кінофестиваль у Торонто, де відбулася прем'єра картини. На Олсен була сукня від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025.

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