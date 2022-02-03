У вбранні з деніму та з яскравими рум'янами: Ріта Ора позувала у стильному образі

У вбранні з деніму та з яскравими рум'янами: Ріта Ора позувала у стильному образі

Співачка сміливо експериментує зі стилем та макіяжем.

Ріта Ора стала однією з тренерів шоу The Voice Australia, тому часто останнім часом ділиться цікавими вбраннями, які підбирають для неї стилісти. На одному з фото опублікованих Ритою в Instagram, вона була одягнена в комплект з деніму, який був розшитий великим камінням.

Доповнила образ співачка укороченою білою сорочкою на ґудзиках та елегантними туфлями-човниками зі стразами. Оригінальності образу додавав і макіяж, у якому візажист зірки використав один із трендів – наніс яскраві рум'яна аж на скроні. А ось волосся зірки уклали в зачіску з "мокрим" ефектом.

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