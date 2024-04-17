У вбранні з дуже пишною спідницею: Зендея на презентації фільму з'явилася у сукні принцеси

Дівчина та її стиліст Лоу Роуч вирішили здивувати публіку та шанувальників сукнею.

Прем'єрний показ фільму "Суперники" відбувся у Лос-Анджелесі і зіркою фотоколу знову стала Зендея. Дівчина вийшла до фотографів у ефектній сукні принцеси від бренду Vera Wang. Вбрання вона доповнила прикрасами від знаменитого ювелірного бренду Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Сукня мала мереживний елегантний ліф чорного кольору, який мав так званий "голий" ефект через бежеву підкладку, а от спідниця була двоколірною — складалася з рожевої та чорної тканини.

Також на сукні був незвичайний атласний елемент у верхній частині спідниці — декоративна деталь, що нагадує пояс для панчох. Шовкова спідниця вбрання була дуже пишною і мала шлейф, чим нагадувала сукню казкової принцеси.

Зендея / Фото: Associated Press

Макіяж і зачіска у дівчини були лаконічними — волосся їй зібрали в недбалий пучок, залишивши стирчати її baby-hair.

Зендея / Фото: Associated Press

Раніше акторка з'являлася на заходах присвячених цій картині у вбраннях, що натякали на історію, яка розповідатиметься на екрані — про тенісистів та їхню підготовку до важливого турніру. Саме тому на Зендеї можна було побачити сукні з вишитими тенісними ракетками, туфлі з м'ячами на підборах та мініспідниці зі складками, що нагадують ті, які спортсмени одягають на корт.

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