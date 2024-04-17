У вбранні з дуже пишною спідницею: Зендея на презентації фільму з'явилася у сукні принцеси

Дівчина та її стиліст Лоу Роуч вирішили здивувати публіку та шанувальників сукнею.
Прем'єрний показ фільму "Суперники" відбувся у Лос-Анджелесі і зіркою фотоколу знову стала Зендея. Дівчина вийшла до фотографів у ефектній сукні принцеси від бренду Vera Wang. Вбрання вона доповнила прикрасами від знаменитого ювелірного бренду Bulgari.
Сукня мала мереживний елегантний ліф чорного кольору, який мав так званий "голий" ефект через бежеву підкладку, а от спідниця була двоколірною — складалася з рожевої та чорної тканини.
Також на сукні був незвичайний атласний елемент у верхній частині спідниці — декоративна деталь, що нагадує пояс для панчох. Шовкова спідниця вбрання була дуже пишною і мала шлейф, чим нагадувала сукню казкової принцеси.
Макіяж і зачіска у дівчини були лаконічними — волосся їй зібрали в недбалий пучок, залишивши стирчати її baby-hair.
Раніше акторка з'являлася на заходах присвячених цій картині у вбраннях, що натякали на історію, яка розповідатиметься на екрані — про тенісистів та їхню підготовку до важливого турніру. Саме тому на Зендеї можна було побачити сукні з вишитими тенісними ракетками, туфлі з м'ячами на підборах та мініспідниці зі складками, що нагадують ті, які спортсмени одягають на корт.
Читайте також:
- У стилістиці "тиха розкіш": Зендея з'явилася в образі тенісистки під час презентації фільму
- Надихнулася "Сексом і містом": чим образ Зендеї схожий на аутфіт Керрі Бредшоу
- Вона чарівна: Зендея у смарагдовій сукні та з новим кольором волосся на прем'єрі фільму "Суперники"