У вбранні з ефектним декольте: Джессіка Честейн зачарувала сукнею гарбузового відтінку на кінофестивалі

Це вбрання ідеально поєднувалося з її відтінком волосся та макіяжем.
Рудоволоса голлівудська зірка Джесіка Честейн зачарувала нас своїм неймовірним образом, який вибрала для червоної доріжки щорічного Лондонського кінофестивалю.
Вона позувала в яскравій довгій сукні кольору стиглого гарбуза, створеного брендом Roland Mouret.
Сукня мала високий розріз спереду, що відкривав її ноги, а також глибоке V-подібне декольте. Також досить оригінальними були оборки на талії.
Доповнювали образ акторки укладання у стилі Старого Голлівуду з легкою хвилею, золоті босоніжки та прикраси від Gucci jewelry з різнокольоровими каменями.
Захід Честейн відвідала, оскільки на кінофестивалі відбувся показ картини "Хороший медбрат", де вона зіграла разом із британцем Едді Редмейном. Актор також склав компанію Джесіці на червоній доріжці і теж з'явився у досить оригінальному костюмі зі стразами на спині.
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