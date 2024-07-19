У вбранні з гламурними ґудзиками: королева Летиція відвідала церемонію вручення журналістської премії

18 червня король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція відвідали 104-ту церемонію вручення Міжнародної журналістської премії ABC та вечерю на честь цьогорічних переможців у новій штаб-квартирі ABC в Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Під час церемонії нагородження король та королева вручили премію фотографу AFP Саїду Хатібу, журналістці та письменниці Розі Марії Калаф, а також режисеру Родріго Кортесу.

На заході королева з'явилася у улюбленому бренді голлівудської зірки Періс Гілтон – вбранні від Self-Portrait. Це був костюм з букле з лелітками, який представляв із себе жилет із гламурними ґудзиками та поясом, а також спідниці міді. Доповнила Летиція вбрання клатчем від Magrit та босоніжками на невеликих квадратних підборах від бренду Aquazzura. Завершували образ королеви сережки та браслет з камінням, укладання та гарний вечірній макіяж. Король Філіпп VI з'явився на заході в смокінгу.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У світ пара вийшла після того, як разом зі своїми двома дочками принцесами Леонор та Софією відвідали засідання Ради піклувальників Іспанського комітету United World Colleges Foundation (UWC España), яке відбулося у палаці Сарсуела в Мадриді. На зустрічі також побували спонсори стипендій та студенти.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Летиція того разу з'явилася на публіці у білих кросівках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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