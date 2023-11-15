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У вбранні з глибоким V-подібним декольте: Кері Малліган на червоній доріжці фільму "Солтберн"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вбранні з глибоким V-подібним декольте: Кері Малліган на червоній доріжці фільму "Солтберн"

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Презентація фільму відбулася у Лос-Анджелесі.

Дворазова номінантів на премію "Оскар" Кері Малліган, добре відома кіноманам за фільмом "Великий Гетсбі", з'явилася на показі фільму "Солтберн" режисерки Еміральд Феннела.

Кері Малліган / © Associated Press
Кері Малліган / Фото: Associated Press

Збирав на червону доріжку зірку стиліст Ендрю Мукамал. На Кері було вбрання від бренду Balmain з колекції осінь-зима 2023 року.

Верхня частина аутфіту була жакетом з відкритими плечима, лацканами та дуже глибоким V-подібним декольте. А ось нижньою частиною була спідниця-міді, повністю розшита кристалами різної величини. Доповнила вона образ туфлями-човниками на підборах, лаконічним укладанням і практично повною відсутністю макіяжу.

Кері Малліган / © Associated Press
Кері Малліган / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала і акторка Марго Роббі. Зірка "Барбі" вийшла на червону доріжку у вбранні від Schiaparelli з прозорим корсетом та широкими штанами.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

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