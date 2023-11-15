У вбранні з глибоким V-подібним декольте: Кері Малліган на червоній доріжці фільму "Солтберн"

Дворазова номінантів на премію "Оскар" Кері Малліган, добре відома кіноманам за фільмом "Великий Гетсбі", з'явилася на показі фільму "Солтберн" режисерки Еміральд Феннела.

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Збирав на червону доріжку зірку стиліст Ендрю Мукамал. На Кері було вбрання від бренду Balmain з колекції осінь-зима 2023 року.

Верхня частина аутфіту була жакетом з відкритими плечима, лацканами та дуже глибоким V-подібним декольте. А ось нижньою частиною була спідниця-міді, повністю розшита кристалами різної величини. Доповнила вона образ туфлями-човниками на підборах, лаконічним укладанням і практично повною відсутністю макіяжу.

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала і акторка Марго Роббі. Зірка "Барбі" вийшла на червону доріжку у вбранні від Schiaparelli з прозорим корсетом та широкими штанами.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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