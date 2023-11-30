У вбранні з "голим" ефектом: 77-річна Доллі Партон вийшла на сцену в сміливому образі

Американська кантрі-співачка викликала фурор своїм вбранням для виступу в Техасі.
77-річна Доллі Партон вийшла на сцену під час перерви футбольного матчу НФЛ між "Даллас Ковбойз" та "Вашингтон Коммандерс" у білих мінішортах, розшитих лелітками.
Також співачка одягла коричневу синю блузу з широкими рукавами та сміливим декольте, яку доповнювала жилетка з великими гламурними зірками. На блузі Партон були блискучі стрази, а на жилетці теж лелітки.
Однак це ще не вся частина вбрання, адже насправді співачка була не оголена, а одягнена у сітчастий комбінезон, який прикривав її ноги та живіт. Цей елемент костюма також був прикрашений стразами.
Завершували образ Партона дуже яскравий макіяж, гламурні туфлі на підборах, сережки зі стразами, довгий манікюр та її улюблена об'ємна зачіска.
Під час шоу вона виконала свої суперхіти: Jolene, 9 to 5 і навіть кавер на пісню гурту Queen We Are the Champions.
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