У вбранні з "голим" ефектом: 77-річна Доллі Партон вийшла на сцену в сміливому образі

77-річна Доллі Партон вийшла на сцену під час перерви футбольного матчу НФЛ між "Даллас Ковбойз" та "Вашингтон Коммандерс" у білих мінішортах, розшитих лелітками.

Також співачка одягла коричневу синю блузу з широкими рукавами та сміливим декольте, яку доповнювала жилетка з великими гламурними зірками. На блузі Партон були блискучі стрази, а на жилетці теж лелітки.

Однак це ще не вся частина вбрання, адже насправді співачка була не оголена, а одягнена у сітчастий комбінезон, який прикривав її ноги та живіт. Цей елемент костюма також був прикрашений стразами.

Доллі Партон / Фото: Associated Press

Завершували образ Партона дуже яскравий макіяж, гламурні туфлі на підборах, сережки зі стразами, довгий манікюр та її улюблена об'ємна зачіска.

Доллі Партон / Фото: Associated Press

Під час шоу вона виконала свої суперхіти: Jolene, 9 to 5 і навіть кавер на пісню гурту Queen We Are the Champions.

