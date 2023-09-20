У вбранні з капроновою вставкою та червоною квіткою: Алессандра Амбросіо відвідала захід у Мілані

Зірка з'явилася на заході бренду Calzedonia – A Legs Celebration Event.
Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо продемонструвала розкішне вбрання від британського бренду David Koma. На ексзірці Victoria's Secret була довга чорна сукня на тонких бретельках і з глибоким декольте.
Прикрашали це незвичайне вбрання напівпрозора капронова вставка на животі, високий розріз на спідниці, а також велика червона квітка на стегні.
Доповнила Амбросіо вбрання чорними колготками від бренду Calzedonia, червоними туфлями на підборах Gianvito Rossi, а також маленькою сумкою від Rubeus та прикрасами Pasquale Bruni. Її волосся було укладене в легкі локони.
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