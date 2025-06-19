У вбранні з кейп-накидкою і в компанії мами: Нікі Гілтон стала гостею модного показу у Неаполі

Нікі Гілтон-Ротшильд / © Getty Images

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У місті Неаполі відбувся модний показ бренду Max Mara, який презентував публіці нову круїзну колекцію. Гостею заходу стала Нікі Гілтон-Ротшильд — давня шанувальниця цієї марки, яку не раз помічали з сумками від Max Mara, а також яка має улюблену екошубу від бренду.

На шоу в Італії Нікі з’явилася в сукні оливкового відтінку, яка на сонці здавалася золотою. Вбрання було прямого вільного фасону, мало розріз на спідниці і накидку-кейп. Це вбрання Нікі доповнила золотими креативними прикрасами, гламурними туфлями від Aquazzura з каменями і невеликою квадратною сумкою зеленого відтінку.

Нікі Гілтон-Ротшильд / © Getty Images

Компанію Нікі на шоу склала її мама — Кеті Гілтон. 66-річна жінка також часта гостя на подібних світських тусовках і цього разу на показ вирішила одягнути класичний елегантний костюм із натуральної тканини, який доповнила топом із мереживом, гламурними туфлями та сонцезахисними окулярами.

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Нікі Гілтон-Ротшильд і Кеті Гілтон / © Getty Images

Також серед гостей показу була помічена акторка Шерон Стоун. Для модного шоу в Італії вона одягла довгу сукню з шовкового сатину, виконану в оливковому кольорі, яку доповнила окулярами та золотими туфлями з сумкою.

Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Associated Press Нікі Гілтон / © Getty Images