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- Шоу-бізнес
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У вбранні з кейп-накидкою і в компанії мами: Нікі Гілтон стала гостею модного показу у Неаполі
Молодша сестра світської левиці та телезірки Періс Гілтон – 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд – відвідала Італію.
У місті Неаполі відбувся модний показ бренду Max Mara, який презентував публіці нову круїзну колекцію. Гостею заходу стала Нікі Гілтон-Ротшильд — давня шанувальниця цієї марки, яку не раз помічали з сумками від Max Mara, а також яка має улюблену екошубу від бренду.
На шоу в Італії Нікі з’явилася в сукні оливкового відтінку, яка на сонці здавалася золотою. Вбрання було прямого вільного фасону, мало розріз на спідниці і накидку-кейп. Це вбрання Нікі доповнила золотими креативними прикрасами, гламурними туфлями від Aquazzura з каменями і невеликою квадратною сумкою зеленого відтінку.
Компанію Нікі на шоу склала її мама — Кеті Гілтон. 66-річна жінка також часта гостя на подібних світських тусовках і цього разу на показ вирішила одягнути класичний елегантний костюм із натуральної тканини, який доповнила топом із мереживом, гламурними туфлями та сонцезахисними окулярами.
Також серед гостей показу була помічена акторка Шерон Стоун. Для модного шоу в Італії вона одягла довгу сукню з шовкового сатину, виконану в оливковому кольорі, яку доповнила окулярами та золотими туфлями з сумкою.