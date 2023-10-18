У вбранні з клейонки та з голою спиною: Джулія Фокс привернула увагу химерним образом

Вона прославилася завдяки любові до незвичайних речей, які не боїться носити.

Модель Джулія Фокс знову епатує та привертає увагу публіки вбранням. 33-річна знаменитість з'явилася на вулиці в Лондоні у химерному білому ансамблі, створеному дуетом Figura Services під час прогулянки лондонським районом Сохо.

Лук Джулії складався з чобіт на підборах молочного відтінку, сумки-хобо та мініспідниці. Однак головним і незвичайним елементом вбрання став топ у вигляді пальта, яке тільки но забрали їз хімчистки.

Пальто було в целофановому пакеті, кріпилося на шию за допомогою бретельки-галтера та до грудей.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Носила Фокс це незвичайне вбрання на голе тіло. Представлений вперше ансамбль був брендом у колекції Damage Done осінь-зима 2023, а його метою було "підкреслити тему неправильності".

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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