У вбранні з корсетом і квіткою на талії: Марго Роббі зачарувала новим "ляльковим" образом

Акторка знову повторила образ культової ляльки.
У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Барбі", в якому головну роль зіграла австралійська акторка Марго Роббі. Зірка для всіх презентацій цієї комедії одягає сукні від знаменитих брендів, які повторюють вбрання найзнаменитіших моделей ляльок Барбі, випущених у різні роки.
Цього разу Марго та її стиліст у цьому турі Ендрю Мукамал обрали вбрання ляльки 1960 року під назвою "Чарівний вечір" (Enchanted Evening).
Сукня акторки була розроблена британським брендом Vivienne Westwood і виготовлена з ніжно-рожевої тканини. Верх сукні мав характерний для бренду корсет, а ось спідниця була приталеною та доповненою драпуванням. Також сукня мала квітку на стегнах і довгий шлейф.
Образ доповнювали горжетка з білих рюшів, високі рукавички та велике біле намисто від Assael. Марго зробили високу зачіску, ніжний макіяж із рожевими рум'янами та помадою, а також вона взула мюлі зі стразами від Christian Louboutin.
Тим, який вигляд мала лялька Барбі "Чарівний вечір", показав у Instagram Мукамал.
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