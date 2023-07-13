У вбранні з корсетом і квіткою на талії: Марго Роббі зачарувала новим "ляльковим" образом

У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Барбі", в якому головну роль зіграла австралійська акторка Марго Роббі. Зірка для всіх презентацій цієї комедії одягає сукні від знаменитих брендів, які повторюють вбрання найзнаменитіших моделей ляльок Барбі, випущених у різні роки.

Цього разу Марго та її стиліст у цьому турі Ендрю Мукамал обрали вбрання ляльки 1960 року під назвою "Чарівний вечір" (Enchanted Evening).

Сукня акторки була розроблена британським брендом Vivienne Westwood і виготовлена з ніжно-рожевої тканини. Верх сукні мав характерний для бренду корсет, а ось спідниця була приталеною та доповненою драпуванням. Також сукня мала квітку на стегнах і довгий шлейф.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Образ доповнювали горжетка з білих рюшів, високі рукавички та велике біле намисто від Assael. Марго зробили високу зачіску, ніжний макіяж із рожевими рум'янами та помадою, а також вона взула мюлі зі стразами від Christian Louboutin.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Тим, який вигляд мала лялька Барбі "Чарівний вечір", показав у Instagram Мукамал.

Лялька Барбі "Чарівний вечір" / instagram.com/andrewmukamal

Лялька Барбі "Чарівний вечір" / instagram.com/andrewmukamal

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