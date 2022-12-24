У вбранні з корсетом і розрізом: ефектна Lizzo на презентації документального фільму про саму себе

Для заходу вона обрала лук з декольте та розрізами.

34-річна американська реп-виконавиця Lizzo відвідала прем'єрний показ фільму "З любов'ю, Ліззо" — це документальний фільм режисера Дуга Прея, випущений на каналі HBO Max. Картина розповідає про співачку.

На заході, що проводився у Лос-Анджелесі, зірка з'явилася в ефектному чорному луку від бренду Dolce & Gabbana.

Образ складався з жакета з імітацією корсета, а також спідниці до колін із високими розрізами та шнурівками. Lizzo, справжнє ім'я якої Мелісса Вівіан Джефферсон, доповнила вбрання лаконічними босоніжками та гарним укладанням. Також вона мала дуже довгий манікюр зі стразами.

Lizzo / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що декількома днями раніше Lizzo взяла участь у концерті Someday At Christmas, де продемонструвала ефектний аутфіт. На сцені виконавиця постала в розкішній блискучій сукні, яка з одного боку була срібною, а з іншого – золотою. Вбрання мало пікантне декольте, пишні рукави, оголені плечі та високий розріз.

Lizzo / Фото: Getty Images

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