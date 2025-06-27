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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1309
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з креативним візерунком і з новим укладанням: оскароносна Емма Стоун з’явилася на прем’єрі

Емма Стоун прибула на прем’єру фільму «Еддінгтон», яка відбулася у театральному комплексі DGA в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

До фотографів акторка вийшла у вбранні від Модного дому Louis Vuitton із круїзної колекції 2026 року.

Акторка одягла трикотажний комплект, який включав довгу спідницю і кофту з рукавами «кажан». Обидва вироби виконані у двох кольорах — рожевому і бордовому, а також прикрашені візерунком у вигляді язиків полум’я.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Це вбрання Емма доповнила золотистим паском на талії, а також новою зачіскою — її коротке волосся трохи відросло і стилісти зірки уклали його в недбалі хвилі.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Нагадаємо, що Емма Стоун кардинально змінила імідж і вийшла на червону доріжку із трендовою зачіскою піксі на червоній доріжці «Золотого глобуса».

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун і Райан Гослінг на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емма Стоун і Райан Гослінг на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун на фотоколлі фільму / © Getty Images

Емма Стоун на фотоколлі фільму / © Getty Images

Емма Стоун / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_3 / © Getty Images

© Getty Images

Емма Стоун_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_2 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
1309
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