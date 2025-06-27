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- Шоу-бізнес
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У вбранні з креативним візерунком і з новим укладанням: оскароносна Емма Стоун з’явилася на прем’єрі
Емма Стоун прибула на прем’єру фільму «Еддінгтон», яка відбулася у театральному комплексі DGA в Лос-Анджелесі.
До фотографів акторка вийшла у вбранні від Модного дому Louis Vuitton із круїзної колекції 2026 року.
Акторка одягла трикотажний комплект, який включав довгу спідницю і кофту з рукавами «кажан». Обидва вироби виконані у двох кольорах — рожевому і бордовому, а також прикрашені візерунком у вигляді язиків полум’я.
Це вбрання Емма доповнила золотистим паском на талії, а також новою зачіскою — її коротке волосся трохи відросло і стилісти зірки уклали його в недбалі хвилі.
Нагадаємо, що Емма Стоун кардинально змінила імідж і вийшла на червону доріжку із трендовою зачіскою піксі на червоній доріжці «Золотого глобуса».