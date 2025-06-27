У вбранні з креативним візерунком і з новим укладанням: оскароносна Емма Стоун з’явилася на прем’єрі

Емма Стоун / © Associated Press

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До фотографів акторка вийшла у вбранні від Модного дому Louis Vuitton із круїзної колекції 2026 року.

Акторка одягла трикотажний комплект, який включав довгу спідницю і кофту з рукавами «кажан». Обидва вироби виконані у двох кольорах — рожевому і бордовому, а також прикрашені візерунком у вигляді язиків полум’я.

Емма Стоун / © Associated Press

Це вбрання Емма доповнила золотистим паском на талії, а також новою зачіскою — її коротке волосся трохи відросло і стилісти зірки уклали його в недбалі хвилі.

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Емма Стоун / © Associated Press

Нагадаємо, що Емма Стоун кардинально змінила імідж і вийшла на червону доріжку із трендовою зачіскою піксі на червоній доріжці «Золотого глобуса».

Емма Стоун / © Associated Press Емма Стоун / © Associated Press Емма Стоун / © Associated Press Емма Стоун / © Associated Press Емма Стоун / © Associated Press Емма Стоун / © Getty Images Емма Стоун / © Getty Images Емма Стоун / © Getty Images Емма Стоун / © Getty Images Емма Стоун / © Getty Images Емма Стоун і Райан Гослінг на прем'єрі фільму / © Getty Images Емма Стоун / © Getty Images Емма Стоун на фотоколлі фільму / © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press