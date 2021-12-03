У вбранні з кришталевою торочкою: розкішна Тіна Кунакі на вечірці в Парижі

Дівчина відвідала камерну вечірку із зірками.

Світські заходи вирують у Парижі, адже до столиці Франції з'їхалися різні знаменитості, щоб відвідати вечірку організовану брендом Bvlgari з нагоди відкриття їхнього нового готелю. Хоч вечірка і була досить тихою і навіть камерною, але лише відвідали її супермоделі Наталія Водянова, Карла Бруні і Тіна Кунакі і всі вони були не тільки в розкішному вбранні, а й в прикрасах від ювелірного бренду Bvlgari.

Тіна Кунакі / Getty Images

24-річна модель та дружина Венсана Касселя з'явилася на заході в ансамблі з укороченого твідового жакету та мініспідниці з кришталевою торочкою та перлинами, а також у туфлях на високих підборах. Кучеряве волосся дівчина випрямила і зібрала у високий хвіст.

Тіна Кунакі / Getty Images

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