У вбранні зі скляними ромбами: Флоренс П'ю на презентації другої частини фільму "Дюна"

28-річна британська зірка Флоренс П'ю з'явилася на червоній дорожчі у Мехіко, де відбулася презентація другої частини фільму Дені Вільнева "Дюна".

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

На заході вона сяяла в прямому значенні слова, оскільки одягла вбрання від бренду Galvan, декорованого скляними ромбами.

Ансамбль складався з короткого топу та довгої спідниці з розрізом, а ось доповнила вона його срібними прикрасами від Shaun Leane. Волосся П'ю було укладено назад, але чубчик спадав на лоб елегантною хвилею. Макіяж у Флоренс був у рожевій гамі.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Також на червону доріжку з нею вийшли колеги з картини: Зендея, Остін Батлер, Тімоті Шаламе та Джош Бролін.

Зендея, Остін Батлер, Тімоті Шаламе та Джош Бролін та Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

У продовженні акторка отримала роль принцеси Ірулан, дочки падишаха-імператора Шаддама IV. У книгах Френка Герберта від імені принцеси ведеться оповідь, а кожен розділ починається епіграфом із цитатою Ірулан. Знімання фільму відбувалися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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