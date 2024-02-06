У вбранні зі скляними ромбами: Флоренс П'ю на презентації другої частини фільму "Дюна"

Акторка одягла для прем'єри ефектне вбрання.
28-річна британська зірка Флоренс П'ю з'явилася на червоній дорожчі у Мехіко, де відбулася презентація другої частини фільму Дені Вільнева "Дюна".
На заході вона сяяла в прямому значенні слова, оскільки одягла вбрання від бренду Galvan, декорованого скляними ромбами.
Ансамбль складався з короткого топу та довгої спідниці з розрізом, а ось доповнила вона його срібними прикрасами від Shaun Leane. Волосся П'ю було укладено назад, але чубчик спадав на лоб елегантною хвилею. Макіяж у Флоренс був у рожевій гамі.
Також на червону доріжку з нею вийшли колеги з картини: Зендея, Остін Батлер, Тімоті Шаламе та Джош Бролін.
У продовженні акторка отримала роль принцеси Ірулан, дочки падишаха-імператора Шаддама IV. У книгах Френка Герберта від імені принцеси ведеться оповідь, а кожен розділ починається епіграфом із цитатою Ірулан. Знімання фільму відбувалися в Італії, Угорщині, Йорданії та ОАЕ. В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.
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