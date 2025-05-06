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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
143
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2 хв

У вбранні з крокодилячої шкіри, діамантах і перлах: ефектна Кім Кардашян на Met Gala

44-річна зірка реаліті, інфлюенсерка та бізнесвумен, як завжди, своїм провокаційним луком привернула увагу на фешнівенті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася найголовніша подія у модній індустрії — щорічний Бал Інституту костюма Met Gala 2025. Він був присвячений відкриттю виставки Superfine: Tailoring Black Style, яка натхненна книжкою Моніки Міллер «Раби моди: чорний дендизм і стиль чорної діаспоральної ідентичності».

Цього вечора у Метрополітен-музеї на синій доріжці із зображенням нарцисів зірки демонстрували луки, які підібрали відповідно до дрескоду заходу — Tailored for You («Зшито для вас»).

Одним із найефектніших був вихід Кім Кардашян. Її аутфіт був провокаційним, брутальним та елегантним водночас. Лук Кім відповідав темі заходу «Пошиття одягу у чорному стилі», адже він був натхненний костюмами-зутами, які носили чорношкірі чоловіки у 1930-х і 1940-х роках.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

На зірці реаліті було чорне вбрання з крокодилячої шкіри від бренду Chrome Hearts, яке чудово підкреслило її спокусливі форми.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Воно складалося з приталеного топу з одним відкритим плечем, пікантним декольте і напівоголеною спиною, а також спідниці максі зі шлейфом, прикрашеній нитками з перлів.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Образ Кардашян доповнила шкіряним капелюхом, який закривав половину її обличчя, розкішним багатоярусним діамантовим кольє на шиї від Moussaieff, краплевидними сережками з діамантами у вухах та каблучками з великими діамантами на руках.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Волосся Кім уклали хвилями, зробили макіяж у нюдово-бронзових відтінках і довгий молочний манікюр.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Нагадаємо, Кім Кардашян у попередні роки Met Gala демонструвала культові образи, які ставали найобговорюванішими. Зокрема, вона з’являлася у «голій» сукні Мерілін Монро і в чорному вбранні Balenciaga, головною деталлю якого була чорна маска-балаклава на обличчі.

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