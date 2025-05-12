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- Шоу-бізнес
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У вбранні з квітами і золотих босоніжках: красива Оля Цибульська на заході у Києві
Артистка у стильному образі виступила на івенті у столиці.
У Києві, у ресторані Mr.Zuma, відбулася зустріч-натхнення з Олею Цибульською — співачкою, інфлюенсеркою та авторкою книжки «ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі».
На івенті артистка продемонструвала стильний аутфіт. На ній був костюм трав’яного відтінку, який складався зі спідниці міді і напівпрозорої блузки, прикрашеної 3D-квітами. Зверху Оля одягла пастельно-салатовий жакет від українського бренду Otherwise.
Свій лук вона доповнила золотими босоніжками і зеленою замшевою сумкою на золотому ланцюжку. Цибульська зробила стильне укладання, макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт гарною прикрасою з чорним камінням.
Модераторкою заходу була ведуча Мирослава Мандзюк.
За музичну атмосферу івенту відповідала музикантка і діджейка Olya Liudovyk, яка своїм діджей-сетом подарувала присутнім неймовірну насолоду.
Захід розпочався з лекції на тему: «Коли мода стала психотерапією: Далі, Скіапареллі і розшарпане тіло епохи» від історика, освітянина, лектора культурно-просвітницьких проєктів Ігоря Кошіля.
Перша солістка Національної опери України, володарка гран-прі та лауреатка міжнародних конкурсів Олександра Панченко під діджей-сет від Olya Liudovyk зачарувала всіх сучасним балетним перформансом.
Після цього балерина провела невеликий майстер-клас: вона продемонструвала кілька балетних рухів, а всі охочі повторювали за нею.
У межах івенту відбувся public talk на тему: «Чи вливає стиль на сприйняття себе?» за участі Олі Цибульської та фешнблогерки і благодійниці Людмили Луцук.
На зустрічі дівчата підтримали збір Людмили Луцук для шестирічної Римми, яка страждає смертельною хворобою INAD, зібравши на аукціоні понад 105 тисяч гривень.
На завершення заходу Оля Цибульська потішила гостей своїм виступом, виконавши всіма улюблені хіти.
Нагадаємо, Оля Цибульська на презентації своєї книжки постала у діловому чорному костюмі-трійці, білій сорочці і чорній краватці.