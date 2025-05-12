У вбранні з квітами і золотих босоніжках: красива Оля Цибульська на заході у Києві

Оля Цибульська та Анна Малиновська

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У Києві, у ресторані Mr.Zuma, відбулася зустріч-натхнення з Олею Цибульською — співачкою, інфлюенсеркою та авторкою книжки «ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі».

Мирослава Мандзюк та Оля Цибульська/Фото Андрій Поддубняк

На івенті артистка продемонструвала стильний аутфіт. На ній був костюм трав’яного відтінку, який складався зі спідниці міді і напівпрозорої блузки, прикрашеної 3D-квітами. Зверху Оля одягла пастельно-салатовий жакет від українського бренду Otherwise.

Олена Безвербна, Оля Цибульська, Анна Малиновська/Фото Андрій Поддубняк

Свій лук вона доповнила золотими босоніжками і зеленою замшевою сумкою на золотому ланцюжку. Цибульська зробила стильне укладання, макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт гарною прикрасою з чорним камінням.

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Оля Цибульська та ЮЛА/Фото Андрій Поддубняк

Модераторкою заходу була ведуча Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк/Фото Андрій Поддубняк

За музичну атмосферу івенту відповідала музикантка і діджейка Olya Liudovyk, яка своїм діджей-сетом подарувала присутнім неймовірну насолоду.

Захід розпочався з лекції на тему: «Коли мода стала психотерапією: Далі, Скіапареллі і розшарпане тіло епохи» від історика, освітянина, лектора культурно-просвітницьких проєктів Ігоря Кошіля.

Ігорь Кошіль/Фото Андрій Поддубняк

Перша солістка Національної опери України, володарка гран-прі та лауреатка міжнародних конкурсів Олександра Панченко під діджей-сет від Olya Liudovyk зачарувала всіх сучасним балетним перформансом.

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Олександра Панченко/Фото Андрій Поддубняк

Олександра Панченко/Фото Андрій Поддубняк

Після цього балерина провела невеликий майстер-клас: вона продемонструвала кілька балетних рухів, а всі охочі повторювали за нею.

У межах івенту відбувся public talk на тему: «Чи вливає стиль на сприйняття себе?» за участі Олі Цибульської та фешнблогерки і благодійниці Людмили Луцук.

Людмила Луцук і Оля Цибульська/Фото Андрій Поддубняк

На зустрічі дівчата підтримали збір Людмили Луцук для шестирічної Римми, яка страждає смертельною хворобою INAD, зібравши на аукціоні понад 105 тисяч гривень.

На завершення заходу Оля Цибульська потішила гостей своїм виступом, виконавши всіма улюблені хіти.

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Олена Шершньова, Оля Цибульська, Інна Кириченко, Анна Малиновська/Фото Андрій Поддубняк

Людмила Луцук, Ірина Красуля, Оля Цибульська, Діана Глостер/Фото Андрій Поддубняк

Монро/Фото Андрій Поддубняк

Анжела Чигрин/Фото Андрій Поддубняк

Діана Глостер/Фото Андрій Поддубняк

Ксенія Літвінова, Оля Цибульська/Фото Андрій Поддубняк

Марія Кайзер, Альона Ротай, Оля Цибульська, Людмила Луцук, Тетяна Федун/Фото Андрій Поддубняк

Тетяна Карікова, Оля Цибульська, Катя Тейлор/Фото Андрій Поддубняк

Анна Шаянова, Вікторія Кагаловська, Марина Арістова, Ольга Саєнко, Анна Малиновська/Фото Андрій Поддубняк

Анна Кузнецова, Олена Чиженко, Наталя Новотарська, Анна Малиновська/Фото Андрій Поддубняк

Марина Арістова, Ольга Саєнко/Фото Андрій Поддубняк

Катя Єлєцкіх, Олександра Панченко/Фото Андрій Поддубняк

Нагадаємо, Оля Цибульська на презентації своєї книжки постала у діловому чорному костюмі-трійці, білій сорочці і чорній краватці.