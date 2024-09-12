У вбранні з квітковим принтом: папараці заскочили чарівну Гвінет Пелтроу у Нью-Йорку

Акторка у ніжному аутфіті вийшла у світ.
Гвінет Пелтроу потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона була у супроводі охоронця.
Зірка мала чарівний вигляд. На ній було біле вбрання з блакитним квітковим принтом, яке складалося з приталеного жакета, сорочки з гострим коміром і спідниці довжини міді.
Аутфіт Гвінет доповнила білими лакованими гостроносими туфлями з червоними носками і чорними ремінцями.
У Пелтроу було розпущене волосся, макіяж у ніжних відтінках і каблучки на пальцях.
Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу з'явилася на публіці у сукні, усипаній стразами.
Читайте також:
- У довгій спідниці та блузці з декольте: Гвінет Пелтроу відвідала прем'єру серіалу у винному вбранні
- У яскраво-рожевому вбранні та з легким макіяжем: Гвінет Пелтроу зачарувала яскравим образом на презентації косметики
- У вбранні пудрового відтінку: акторка Гвінет Пелтроу на червоній доріжці у Лос-Анджелесі