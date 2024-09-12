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У вбранні з квітковим принтом: папараці заскочили чарівну Гвінет Пелтроу у Нью-Йорку

У вбранні з квітковим принтом: папараці заскочили чарівну Гвінет Пелтроу у Нью-Йорку

У вбранні з квітковим принтом: папараці заскочили чарівну Гвінет Пелтроу у Нью-Йорку

Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Акторка у ніжному аутфіті вийшла у світ.

Гвінет Пелтроу потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона була у супроводі охоронця.

Зірка мала чарівний вигляд. На ній було біле вбрання з блакитним квітковим принтом, яке складалося з приталеного жакета, сорочки з гострим коміром і спідниці довжини міді.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images
Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Аутфіт Гвінет доповнила білими лакованими гостроносими туфлями з червоними носками і чорними ремінцями.

У Пелтроу було розпущене волосся, макіяж у ніжних відтінках і каблучки на пальцях.               

Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу з'явилася на публіці у сукні, усипаній стразами.          

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