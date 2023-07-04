У вбранні з квітковою вишивкою і з новою зачіскою: 50-річна Ванесса Параді у стильному луку прийшла на шоу Chanel

Ванесса Параді стала гостею модного показу Chanel Haute Couture осінь/зима 2023/2024, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Акторка з'явилася перед фотокамерами у стильному аутфіті від французького Модного дому. Вона поєднала топ із квітковою вишивкою і V-подібним декольте з квітковими штанями у схожій палітрі з чорним широким поясом на талії.

Ванесса Параді / Фото: Getty Images

Параді взула золотисті чоботи з чорними лакованими ночками і тримала в руці чорну сумочку з кольоровою квіткою аплікацією.

А ще Ванесса продемонструвала нову зачіску – вона знову перефарбувалася у блонд. Губи зірка нафарбувала помадою кольору курної троянди, одягла чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук золотим кулоном на ланцюжку.

До слова, показ також відвідала зірка фільму від Marvel "Чорна пантера", Люпіта Ніонго, яка одягла твідовий костюм, що складався з коротких шортів і топу з коміром, блискучими ґудзиками і великими накладними кишенями.

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