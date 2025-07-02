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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

У вбранні з квітковим принтом і сумкою Saint Laurent: Катерина Бужинська продемонструвала яскравий літній лук

Народна артистка України у стильному костюмі прогулялася Трускавцем.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у Трускавці.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Артистка постала на фото у яскравому літньому образі. На ній був легкий бежевий костюм із квітковим принтом й акцентними жовтими вставками. Він складався з вкороченого халату, топа на тонких бретельках і широких штанів. Лук зірка доповнила кремовою плетеною сумкою від бренду Saint Laurent.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина розпустила волосся, зробила макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками, шию — делікатним ланцюжком із хрестиком, а на зап’ясті були браслети-нитки.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

«Ось і червень пролетів!!! Концерти, гастролі, знімання, треба трохи часу і для себе! Почуватися жінкою! Молодою, красивою, бажаною!» — підписала світлини артистка.

Нагадаємо, Катерина Бужинська в ефектному червоному купальнику позувала на пляжі у Болгарії.

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