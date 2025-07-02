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- Шоу-бізнес
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У вбранні з квітковим принтом і сумкою Saint Laurent: Катерина Бужинська продемонструвала яскравий літній лук
Народна артистка України у стильному костюмі прогулялася Трускавцем.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у Трускавці.
Артистка постала на фото у яскравому літньому образі. На ній був легкий бежевий костюм із квітковим принтом й акцентними жовтими вставками. Він складався з вкороченого халату, топа на тонких бретельках і широких штанів. Лук зірка доповнила кремовою плетеною сумкою від бренду Saint Laurent.
Катерина розпустила волосся, зробила макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками, шию — делікатним ланцюжком із хрестиком, а на зап’ясті були браслети-нитки.
«Ось і червень пролетів!!! Концерти, гастролі, знімання, треба трохи часу і для себе! Почуватися жінкою! Молодою, красивою, бажаною!» — підписала світлини артистка.
Нагадаємо, Катерина Бужинська в ефектному червоному купальнику позувала на пляжі у Болгарії.