У вбранні з лелітками і туфлях кольору металік: ніжний образ Ель Феннінг на кінозаході

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг відвідала благодійний кінозахід Музею сучасного мистецтва, представлений Chanel, у Нью-Йорку.

На івенті вона з’явилася у стильному ансамблі кольору слонової кістки, розшитому лелітками, які виблискували на світлі під спалахами фотокамер. Вбрання складалося з топу з довгими широкими рукавами та спідниці міді з асиметричним подолом.

Аутфіт Ель доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У неї було укладання з боковим проділом і макіяж з рожевими рум’янами.

Нагадаємо, Ель Феннінг знялася у фільмі «Хижак: Дикі землі», де вона здивувала своєю появою без ніг. Стрічка — в українському прокаті.