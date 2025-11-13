- Дата публікації
У вбранні з лелітками і туфлях кольору металік: ніжний образ Ель Феннінг на кінозаході
27-річна акторка зачарувала своїм новим аутфітом.
Ель Феннінг відвідала благодійний кінозахід Музею сучасного мистецтва, представлений Chanel, у Нью-Йорку.
На івенті вона з’явилася у стильному ансамблі кольору слонової кістки, розшитому лелітками, які виблискували на світлі під спалахами фотокамер. Вбрання складалося з топу з довгими широкими рукавами та спідниці міді з асиметричним подолом.
Аутфіт Ель доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У неї було укладання з боковим проділом і макіяж з рожевими рум’янами.
Нагадаємо, Ель Феннінг знялася у фільмі «Хижак: Дикі землі», де вона здивувала своєю появою без ніг. Стрічка — в українському прокаті.