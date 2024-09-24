У вбранні з мереживом і декольте: Арабелла Чі у спокусливому образі сходила на вечірку

Модель чорним костюмом підкреслила свою жіночність і сексуальність.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram фото свого нового сексуального образу, у якому вона зібралася на вечірку.

Арабелла Чі

На моделі було чорне вбрання, яке складалося з довгої спідниці з мереживом зверху і кроптопу з галтером, мереживом і напівоголеною спиною. Головний акцент у її аутфіті був на сексуальному декольте.

Арабелла Чі

Волосся Арабелла зібрала у хвіст, зробила ніжний макіяж і завершила лук золотими прикрасами і чорною сумкою.

Арабелла Чі

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у різнокольоровому в'язаному бікіні продемонструвала свою струнку фігуру.

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