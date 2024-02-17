У вбранні з найобговорюванішої колекції року: Гантер Шафер на червоній доріжці Берлінського кінофестивалю

У Німеччині стартував 74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль і у його межах відбувся показ американського психологічного трилера "Інший чоловік".

На червоній доріжці, окрім зірок цієї картини, з'явилася 25-річна акторка Гантер Шафер і привернула загальну увагу розкішним вбранням. Дівчина одягла образ із гучної кутюрної колекції Модного дому Maison Margiela весна-літо 2024, розробленої креативним директором бренду Джоном Гальяно.

На Гантер був корсет, який підкреслював її талію, а також трикотажний укорочений светр із довгими рукавами сірого кольору та довга сіра спідниця зі шлейфом, яку прикрашала торочка оливкового відтінку. Взута акторка була в замшеві табі, які бренд розробив спільно з брендом Christian Louboutin.

Макіяж у Гантер був виконаний червоними тінями, а зачіску їй стилісти зробили в недбалому стилі, випустивши кілька пасм спадати на обличчя.

Гантер Шафер / Фото: Getty Images

Також Гантер відвідала фотоколл присвячений фільму "Зозуля", в якому вже вона зіграла головну роль. Картину також буде представлено на Берлінському кінофестивалі. Перед камерами акторка з'явилася в ніжній довгій сукні від бренду Acne Studios з колекції весна-літо 2024.

Приталена трикотажна сукня ідеально сиділа по фігурі, а ось прикрашало її довге пір'я.

Гантер Шафер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що шоу Maison Margiela відбулося у Парижі в межах Тижня високої моди. Колекція була натхненна роботами відомого угорсько-французького фотографа Брассаї та тим, як він зобразив Париж. Роботи Гальяно вийшли емоційними, фантазійними, романтичними та еротичними.

А ось зіркою показу стала британська акторка Гвендолін Крісті, відома за роллю Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів". Жінка вийшла на публіку у білому вбранні, а її талію стягував блакитний корсет.

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

Також особливістю шоу було те, що всі макіяж моделям робила команда знаменитої візажистки Пет Макграт. У моделей було порцелянове "скляне" обличчя, а щоб досягти такого ефекту візажистка і її команда використовували суміш із восьми продуктів, яку наносили шарами за допомогою аерографа. Також щоб досягти ефекту фарфорової шкіри Маграт змішала тональну основу Sublime Perfection Foundation з білою фарбою, а потім моделям висушували обличчя за допомогою фена. На макіяж кожної моделі йшло від 45 хвилин до двох годин.

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