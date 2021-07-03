У вбранні з незвичайними рукавами і цікавою сумкою: Леді Гагу сфотографували в Нью-Йорку

У вбранні з незвичайними рукавами і цікавою сумкою: Леді Гагу сфотографували в Нью-Йорку

Суперзірка кардинально змінила імідж.

Леді Гага тимчасово оселилася в нью-йоркському готелі "Плаза" і щодня виходячи на вулицю, демонструє прихильникам свій новий стиль. Вона відмовилася від епатажних образів і з'являється виключно в елегантних і жіночних ретровбраннях. Ба більше, Гага одна з тих знаменитостей, хто вміє чудово використовувати моду для просування своїх проєктів і, схоже, що вона знову користується цим.

Наприклад, вчора знаменитість вийшла в ефектному комплекті в стилі 50-х від американського дизайнера Крістіана Сіріано, який складався з білої блузи в чорний горошок і чорної високої спідниці-олівця з асиметричним подолом. Особливістю цього образу стали об'ємні рукави, які співачка радісно продемонструвала фотографам на сходинках готелю.

Леді Гага / Getty Images

Доповнила образ Гаги маленька чорна сумка на короткій ручці від бренду Mark Cross, на якій був напис Love for Sale.

Леді Гага / Getty Images

Можливо, це відсилання до пісні 1976 року з однойменною назвою. Тоді цю композицію виконувало знамените джазове тріо: піаніст Хенк Джонс, басист Бастер Вільямс і барабанник Тоні Вільямс.

Але повернемося до образу зірки, адже окрім цієї цікавої сумки, Гага доповнила вбрання золотими сережками-гвоздиками з перлами Pearl Ocean від бренду Lulu Frost, кільцем з діамантом Edward Avedis, стильними сонцезахисними окулярами-лисичками illesteva в ретро-стилі і атласними туфлями Jimmy Choo.

Також не можна не відзначити, що образ Леді Гаги, який створив для неї Крістіан Сіріано, колосально схожий на образ створений французькою дизайнеркою Ельзою Скіапареллі 1951 року. Чи надихався американський дизайнер, під час створення цього образу роботами знаменитого модного дому невідомо.

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