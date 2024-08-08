У вбранні з об'ємними квітами: американська акторка в романтичному образі сяяла на фотоколі в Лондоні

Молода акторка Ізабела Феррер мала дуже ніжний і гарний вигляд на заході.

Ізабела Феррер прибула до Лондона, де відбувся фотокол з нагоди прем'єри романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш", у якій вона зіграла.

Для такої події акторка обрала ніжний романтичний аутфіт. На ній був костюм світло-рожевого кольору. Він складався зі спідниці міді і вкороченого топа на блискавці та з каптуром, який був прикрашений об'ємними квітами з тканини.

Ізабела Феррер / Фото: Associated Press

Лук Ізабела доповнила гостроносими босоніжками кольору металік на шпильках. Вона зробила "мокре" укладання волосся, яке зібрала у хвіст, ніжний макіяж і завершила аутфіт лаконічними золотими сережками.

Ізабела Феррер / Фото: Associated Press

Феррер позувала разом з виконавицею головної ролі у фільмі – Блейк Лайвлі, яка продемонструвала пікантний лук у білому жакеті, який одягла на голе тіло.

Блейк Лайвлі та Ізабела Феррер / Фото: Associated Press

Про фільм:

За сюжетом дитинство головної героїні Лілі Блум ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насильства з боку батька. Вже в дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати все спочатку і втілити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Випадкова зустріч з чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом змінює її життя. Проте згодом Лілі починає помічати у Райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб розірвати це коло.

Сьогодні стрічка "Покинь, якщо кохаєш" вийшла в український прокат.

Нагадаємо, авторка бестселера "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер в інтерв'ю для Леді.ТСН.ua розповіла про кіноадаптацію її історії, про підбір акторів і свою участь у зніманнях, процес виробництва, а також про гру Блейк Лайвлі в екранізації роману.

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