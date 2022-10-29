У вбранні з оголеним животом: Олівія Вайлд у лаконічному луку сходила на премію

Акторка у всьому чорному з'явилася на івенті у Каліфорнії.

Олівія Вайлд відвідала премію "Жінки у кіно" у Беверлі Гіллз. Для цієї події вона обрала лаконічний образ total black, який підкреслив її стрункість.

Акторка була одягнена у довгу спідницю і вкорочений топ із довгими рукавами і капюшоном, який вона одягла на маківку. Живіт в Олівії був оголений і це додало її аутфіту пікантності.

Лук Вайлд доповнила чорними туфлями, парними браслетами і лаконічними сережками. Очі вона підкреслила чорним олівцем. Чорний манікюр завершив аутфіт красуні.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Олівія потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли йшла на тренування до спортзалу. Одягненавона була у чорні лосини, білий лонгслів і чорні кросівки.

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