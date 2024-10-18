У вбранні з оксамитовим оздобленням: Нікі Гілтон відвідала показ колекції Giorgio Armani весна-літо 2025

41-річна Нікі Гілтон – американська світська левиця та мільйонерка – відвідала показ нової колекції жіночого одягу Giorgio Armani весна-літо 2025, а також вечірку, що відбулася у Park Avenue Armory.

Нікі для цього заходу знову обрала вбрання чорного кольору. Це була довга сукня з рукавами, високою горловиною та пишною бальною спідницею. На шиї, манжетах і талії вбрання було прикрашене оксамитовим оздобленням. Також смуги з оксамиту були на спідниці вбрання, яке було двошаровим і включало світлу нижню частину і прозору верхню.

Образ Гілтон доповнила туфлями на підборах та набором гламурних прикрас із камінням. Волосся вона розпустила і уклала з проділом.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Це вже не перший випадок цього місяця, коли Ніккі одягає вбрання чорного відтінку на світський захід. Також на балеті в Нью-Йорку вона сяяла у сукні-бюстьє від бренду Oscar de la Renta з пишною спідницею, яку носила у поєднанні з діамантовим кольє.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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